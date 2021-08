Caroline Receveur avec M. Pokora et Christina Milian : grosse soirée, shots et... cassage d'assiettes

Depuis plusieurs semaines maintenant, les people ont fui Dubaï où ses fortes températures pour retrouver la fraîcheur de la France. C'est dans le Sud que la plupart d'entre eux ont posé leur valises, à l'image de Caroline Receveur et son mari Hugo Philip. Le couple y passe actuellement des vacances en famille depuis quelques semaines avec leur fils Marlon (3 ans) mais pas seulement. En effet, arrivés à Saint-Tropez, ils ont trouvé le moyen de faire la fête. Et en très bonne compagnie !

Via leurs réseaux sociaux, leurs fans ont pu découvrir qu'ils avaient passé la soirée de mercredi 4 août 2021 avec Matt Pokora et Christina Milian. Les parents d'Isaiah (1 ans) et Kenna (né en avril 2021) ont retrouvé leurs amis dans la ville de leur coup de foudre il y a déjà quatre ans à l'occasion d'une sortie au restaurant. C'est chez Opa que le quatuor a dîné, un nouvel établissement tiré d'une franchise née à Dubaï qui vient d'ouvrir sur la Côte d'Azur.

Caroline Receveur, Matt Pokora et leurs conjoints respectifs ont certainement apprécié l'originalité du restaurant qui propose une expérience 100% grecque, du menu à la fin à la musique en passant par la danse traditionnelle Zorba et le fameux cassage d'assiettes. Sur ce dernier point, le chanteur de 35 ans s'en est donné à coeur joie ! Comme en témoignent ses stories Instagram, Matt Pokora a enchaîné les jeter d'assiettes en criant "Opa" comme le veut la coutume. Des assiettes qui étaient en plâtre et ne coupent pas. Caroline Receveur et Christina Milian ont elles aussi pris beaucoup de plaisir à se prêter au jeu avant d'aller faire un tour sur le dance-floor où elles ont notamment pris la pose ensemble. Bref, une soirée mémorable !