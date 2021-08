Christina Milian : Sa folle soirée avec Vitaa et Demdem à Saint-Tropez

Actuellement à Saint-Tropez avec son mari M. Pokora, Christina Milian a passé une folle soirée avec Vitaa et Demdem le 7 août 2021. Visiblement fan de la chanteuse de 39 ans, la femme de Gims a passé une bonne partie de la soirée enlacée tout contre la chanteuse.

"Demdem qui parle anglais avec Christina Milian j'en peux plus", se moque gentiment Vitaa, tout en filmant son amie tentant de discuter avec la femme de Matt. "Infouldigong", bégaye Demdem à Christina qui ne semble ne pas du tout comprendre les propos de son interlocutrice. "Je comprends un petit peu...", ajoute-t-elle poliment et timidement aux deux frenchies.

En story Instagram, la maman de Violet (11 ans, née de son union avec The-Dream), d'Isaiah et de Kenna (1 an et 4 mois, fruits de son amour avec M. Pokora) a également partagé des images de ses deux nouvelles copines. "Great company tonight. Nous sommes à Saint-Tropez, on profite des bonnes énergies", indique-t-elle dans l'une de ses vidéos. De son côté, Vitaa a semblé également particulièrement fière d'avoir rencontré Christina et a immortalisé cette soirée en postant plusieurs clichés. "Tellement heureuse d'avoir passé la soirée avec cette craquante Christina. On se revoit bientôt !", écrit-elle.

Il y a quelques jours, Christina Milian et M. Pokora avaient passé la soirée avec Caroline Receveur et Hugo Philip dans un nouveau restaurant de Saint-Tropez appartenant à Jean Roch, baptisé OPA, le 4 août 2021. À cette occasion, le couple avait pu tester un rituel grec : jeter et casser des assiettes. Critiqués par les internautes, Hugo Philip avait par la suite dû s'expliquer sur Instagram : "C'est une tradition grecque selon laquelle casser des assiettes permet d'évacuer le stress, la colère et les maux les plus profonds. Le peuple grecque écoute des chants traditionnels et casse des assiettes en criant 'Opaaaa', Les assiettes ne sont pas de 'vraies assiettes', c'est un argile spécialement conçu." Opaa !