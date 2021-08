Caroline Receveur et Hugo Philip critiqués après leur folle soirée : ils s'expliquent

Caroline Receveur et Hugo Philip ont passé une folle soirée avec Matt Pokora et Christina Milian, dans un nouveau restaurant de Saint-Tropez, le 4 août 2021. Une sortie qui n'a pas été au goût de tous. Ciblés par les critiques, les parents de Marlon (3 ans) ont souhaité faire une mise au point en story Instagram le lendemain.

La businesswoman et son époux ont quitté leur nid douillet de Dubaï afin de passer leurs vacances dans le Sud de la France. C'est à Saint-Tropez qu'ils ont choisi de poser leurs valises. De nouvelles aventures qu'ils partagent avec leurs abonnés sur leurs réseaux sociaux. Ainsi, les internautes ont pu voir qu'hier soir, Caroline Receveur et Hugo Philip ont retrouvé Matt Pokora, Christina Milian et une autre amie pour une sortie au restaurant OPA. Un nouvel établissement tiré d'une franchise née à Dubaï et qui vient d'ouvrir sur la Côte d'Azur. Il propose une expérience 100% grecque, du menu à la musique en passant par la danse traditionnelle Zorba.

Les clients peuvent également s'adonner au fameux cassage d'assiettes en criant "opa", comme le veut la coutume. Caroline Receveur, Hugo Philip et les parents d'Isaiah (1 ans) et Kenna (né en avril 2021) ont ainsi jeté plusieurs assiettes comme en témoignent les vidéos qu'ils ont dévoilées sur Instagram. Une activité qui est loin d'avoir plu à certains internautes.

Dans sa story, le beau brun de 31 ans a révélé que c'était "un massacre en MP". Hugo Philip a donc tenu à se justifier afin de calmer leurs détracteurs. "C'est une tradition grecque selon laquelle casser des assiettes permet d'évacuer le stress, la colère et les maux les plus profonds. Le peuple grecque écoute des chants traditionnels et casse des assiettes en criant 'Opaaaa', Les assiettes ne sont pas de 'vraies assiettes', c'est un argile spécialement conçu. Trois usines dans le monde en fabriquent. Ça donne l'impression d'avoir du plâtre hyper léger dans la main. Les assiettes sont récupérées et recyclées par la suite", a-t-il précisé. Et d'ajouter que "le concept est génial, la food délicieuse et l'ambiance survoltée". Un message partagé par Caroline Receveur et qui devrait calmer les esprits.