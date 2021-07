Caroline Receveur émue pour évoquer ses "angoisses permanentes" : "C'est un enfer"

Le 1er juillet 2021, Caroline Receveur a posté une vidéo pas comme les autres en IGTV. L'épouse d'Hugo Philip s'est confiée comme rarement sur ses deux derniers mois un peu difficile, même s'il n'y "avait rien de dramatique".

Les réseaux sociaux ne reflètent pas toujours la réalité. Les internautes sont souvent envieux en découvrant les photos ou les stories de certaines personnalités. Pourtant, elles sont comme tout le monde et ont parfois des coups durs, même si elles ne le montrent pas forcément. Mais Caroline Receveur a pris la décision de lever le voile sur son état d'esprit depuis deux mois. Un quotidien où les angoisses prennent malheureusement beaucoup de place.

"Réussir à tout concilier. Mais je crois que c'est impossible. Tout concilier, avoir l'esprit clair, me dire que je passe autant de temps avec Marlon qu'au bureau. Mais tu as toujours des imprévus. (...) Moi qui veut tout contrôler, c'est un enfer de ne pas savoir ce qu'il peut se passer. C'est ça qui me met le plus dans le mal parce que quand ça arrive, j'ai l'impression de ne pas savoir le gérer alors qu'au final si", a tout d'abord confié la belle blonde de 33 ans. Afin de calmer ses angoisses, Caroline Receveur a des séances avec un coach de vie qui lui sont bénéfiques. Elle arrive en effet un peu plus à se concentrer sur l'instant présent, sans penser à des choses négatives qui pourraient se passer dans l'avenir.

"Mais je crois que c'est plus le truc de la santé qui m'angoisse. Je n'arrive pas à être en pleine possession de mes pouvoirs si je sais que je n'ai pas tout mon cercle proche en pleine forme. Là on parle d'une bronchite, on ne parle pas de trucs gravissimes qui te mettent dans le mal. C'est ça qui me saoule encore plus, c'est de me dire que je me prends la tête pour des trucs bénins. Donc en fait toute ma vie je serai angoissée. Que ce soit petit ou gros, j'ai la même angoisse permanente. (...) Je suis fatiguée de ça, je suis fatiguée dans ma tête. (...) J'ai peur de m'enterrer dans un truc que je n'arrive plus à gérer et que du coup ça mette un peu en péril ma vie de maman et de couple. C'est compliqué d'essayer de satisfaire tout le monde. Et là je ne prends en compte qu'Hugo, Marlon et moi", a poursuivi l'ancienne candidate de Danse avec les stars (saison 7, en 2016), émue.