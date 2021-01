Caroline Receveur mariée à Hugo Philip : mots d'amour et images inédites de la cérémonie

Businesswoman accomplie, Caroline Receveur est avant tout une femme et une mère de famille comblée grâce à son fils Marlon (2 ans) et son mari Hugo Philip. Plutôt discrète lorsqu'il s'agit d'évoquer sa vie privée, même si elle ne se prive pas de partager des moments intimes de son quotidien sur les réseaux sociaux, Caroline Receveur a accepté d'être suivie par les caméras de 66 minutes. Un reportage diffusé dimanche 24 janvier 2021 sur M6.

Entre deux shootings photos pour sa marque de vêtements et des réunions professionnelles, la jolie blonde de 33 ans a ouvert les portes de son nid douillet avec les deux hommes de sa vie. Elle en a alors profité pour faire une tendre déclaration à l'ancien candidat de Danse avec les stars, dont elle est amoureuse depuis plus de quatre ans maintenant. "Hugo m'a vraiment changée, sur plein de points. J'étais quelqu'un qui n'avait pas confiance en moi, il m'a aidé à m'aimer comme j'étais et puis il m'a donné envie d'être maman. Chose que je ne pensais pas être un jour. C'est pour ça qu'on s'aime beaucoup aussi, c'est qu'on est hyper complices. Ça joue beaucoup dans une relation. Moi, j'ai besoin que mon fiancé soit aussi mon meilleur ami et qu'il me fasse rire", a-t-elle confié. Des mots tendres qui lui ont valu d'obtenir un gros câlin de la part de sa moitié, histoire de témoigner de cette complicité.

Cet amour, le couple l'a célébré en petit comité à l'été 2020 à Paris lors d'un mariage à l'ambiance bohème et chic. Les équipes de 66 minutes ont d'ailleurs dévoilé des images inédites du jour J sur lesquelles Caroline et Hugo respirent le bonheur, entourés de leurs proches triés sur le volet. Tout ce beau monde avait ensuite fait la fête au restaurant Apicius, situé dans un hôtel particulier du 8e arrondissement.

Caroline Receveur resplendissait dans une robe signée de sa marque Recc Paris. Et son alliance était tout aussi exceptionnelle puisque c'est elle qui l'a imaginée. Il s'agit d'un bijou en or 18 carats dessiné par la marque de joaillerie Persée. Un communiqué de presse a expliqué à l'époque que la jeune mariée a souhaité "une pierre centrale en forme de coussin (5 carats) soutenu de manière contemporaine par deux anneaux. Ces deux anneaux ont la particularité d'avoir des diamants de tous les côtés avec un serti minimaliste, le plus léger possible pour faire ressortir l'éclat des diamants".

Après cet événement mémorable, Caroline et Hugo ont fait le choix de s'installer à leur tour à Dubaï, notamment pour assurer la sécurité de leur fils Marlon. "Après avoir vécu un événement traumatisant il y a quelques années, et aussi parce qu'en tant que personnalités publiques nous sommes plus 'épiées' que la normale, la notion de sécurité pour ma famille et pour Marlon est devenue une priorité dans mon quotidien", avait expliqué Caroline Receveur sur son blog en juillet 2020.