Caroline Receveur : Une célèbre actrice américaine craque pour sa marque de vêtements

Lily Collins a décidément tout du chic à la parisienne. Un style qu'elle a sans doute adopté sur le tournage de la série phénomène Emily in Paris, sortie sur Netflix en octobre 2020. Une série dans laquelle elle joue le rôle principal d'une jeune américaine qui s'installe dans la capitale pour un nouveau travail. Pleine de préjugés sur les Français et surtout sur les Parisiens, d'après certaines critiques, Emily in Paris a dû faire face à beaucoup de réactions virulentes, mais le show créé par Darren Star (le réalisateur de Sex and the City) aura malgré tout droit à une saison 2.

Le casting s'était réuni il y a quelques mois pour annoncer la bonne nouvelle. "Je suis terrifiée et terriblement excitée à l'idée de vous dire que, malgré la consternation de Sylvie, Emily sera de retour dans une saison 2 ! Merci à tous pour votre amour et votre soutien, j'espère que vous êtes aussi heureux que nous !"