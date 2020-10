Caroline Receveur se moque d'Hugo Philip, qui aime "s'astiquer dans le train"

Hugo Philip serait-il un petit filou ? Le 24 octobre 2020, le mari de Caroline Receveur a dévoilé quelques uns de ses échanges peu orthodoxes avec sa chérie. Alors que le couple voyageait en train, il a visiblement dû se séparer pendant le trajet, peut-être par manque de place ou pour ne pas être reconnu par les voyageurs. Les parents de Marlon (2 ans) ont donc été forcés de discuter à distance, via messages privés sur Instagram.

C'est raté

Dans sa story, le jeune homme a partagé quelques captures d'écran de leur conversation. Agacé, Hugo raconte qu'il a dû échapper à deux jeunes femmes assises derrière lui qui l'avaient reconnu. Scruté et espionné par ses deux fans, celui-ci a finalement décidé de fuir et de quitter sa place assise. Du coup, Hugo a passé la majeure partie du voyage assis dans les escaliers situés dans le couloir. Amusé, l'ancien mannequin a d'ailleurs publié son "Spot of the day" sur Instagram, tranquillement posé avec un café dans les escaliers du train.

Me tordre la nouille

Une situation très drôle pour Caroline Receveur, qui a envoyé un message privé coquin à son homme. "Toi qui aime bien t'astiquer en scred dans le train en plus. C'est raté", écrit l'influenceuse de 32 ans, un brin moqueuse. Amusé, celui-ci a en tout cas répondu à sa femme : "Me tordre la nouille dans tous les sens devant les paysages époustouflants d'Ille-et-Vilaine !" Un voyage pas forcément très agréable pour Hugo Philip, qui se souviendra sûrement longtemps de ce trajet... pas très glamour !