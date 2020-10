Caroline Receveur et Hugo Philip : leur fils en larmes, "ça me déchire le coeur"

"Mais la situation sanitaire rend quand même l'entrée à l'école bien plus difficile. Les maîtresses qui portent des masques et des visières, les locaux aseptisés (plus de toboggan, d'aire de jeux etc), l'interdiction de rentrer à l'école avec eux et de les accompagner. Tout ça est nécessaire mais ne facilite vraiment pas les choses. Vivement que cette période de m***e se termine", conclut Hugo Philip dans sa story du jour ! Contre la pandémie, le gouvernement des Émirats Arabes Unis a pris toutes les dispositions. A ce jour, la Covid-19 y a fait plus de 121 000 cas et moins de 500 morts.

Grâce aux réseaux sociaux, Caroline Receveur et son compagnon partagent leur nouveau quotidien à Dubaï, où ils se sont installés l'été dernier. "Je veux permettre à Marlon de côtoyer des petits camarades de toutes les couleurs (dans cette ville où plus de 200 nationalités sont représentées) et de ne pas connaître la définition du mot 'racisme' me tient particulièrement à coeur dans un monde où la tolérance et la bienveillance ne sont pas toujours au rendez-vous", expliquait la jeune maman sur son blog lors de son déménagement.