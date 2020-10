Caroline Receveur : Premier jour d'école pour Marlon, "Pas facile, facile..."

Le 21 octobre 2020 est un jour très spécial pour Marlon. À deux ans, le fils de Caroline Receveur et d'Hugo Philip a fait ses tous premiers pas à l'école maternelle. Levé aux aurores, le petit garçon semble impatient de débuter cette nouvelle aventure qu'il attendait depuis visiblement longtemps. Admirative, la businesswoman de 32 ans filme son garçon prêt à partir. "J'ai toujours voulu aller à l'école" déclare Marlon, fier et pressé de partir pour rencontrer ses futurs camarades de classe. Paré d'un (énorme) sac à dos - de la marque Cruel Pancake créée par ses parents - Marlon frétille d'impatience et court vers la porte d'entrée. "En route mon poussin c'est le premier jour" lui souffle Caroline.

Seconde étape cruciale, la famille prend le chemin de l'établissement Pré-School situé à Dubaï. Attaché à l'arrière de la voiture, Marlon apparaît déjà un peu moins pressé de rejoindre les bancs de l'école. "Ready for the school ?" lui demande son papa. Très vite, le garçonnet répond un vaillant "Yes" tout en regardant par la fenêtre, l'air un peu inquiet. En story, Hugo Philip filme le trajet et écrit : "Premier jour à la Pre-School pour Petit Pimousse".

Une fois arrivé, ce qui devait arriver arriva. Malgré son courage et sa détermination, Marlon semble malgré tout un peu triste de laisser sa maman et son papa. "Pas facile, facile" indique Hugo Philip en story. Rassurante, la créatrice de la marque Wandertea réconforte son garçon à la porte de l'école et lui rappelle qu'ils se reverront très vite une fois cette journée terminée.

Installés à Dubaï depuis le mois de juillet 2020, Caroline Receveur avait expliqué les raisons de son déménagement à Dubaï, réalisé en premier lieu pour Marlon. Sur son blog, elle expliquait : "Je veux permettre à Marlon de côtoyer des petits camarades de toutes les couleurs (dans cette ville où plus de 200 nationalités sont représentées) et de ne pas connaître la définition du mot 'racisme' me tient particulièrement à coeur dans un monde où la tolérance et la bienveillance ne sont pas toujours au rendez-vous."