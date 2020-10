Caroline Receveur : Agacée, elle pousse une "soufflante" contre Marlon et Hugo Philip

Il y a quelques jours, le fils de Caroline Receveur a reçu un magnifique cadeau : une voiture de sport pour enfants. Jantes, vitres teintées, carrosserie noire de luxe, le petit garçon a vite craqué pour sa nouvelle acquisition. Fan de son énorme bolide, Marlon (2 ans) est même rapidement devenu un pilote aguerri de son engin. Mais attention, pas question pour sa maman que le petit Marlon abime ou détériore le mobilier de la maison avec ses manoeuvres...

Après de nombreuses balades à plein régime dans le jardin et dans la maison avec l'autoradio à fond, ce qui devait arriver arriva. Filmé par son papa, Marlon a malheureusement percuté un meuble du salon. "Ça c'était la dernière action avant qu'on prenne une soufflante par Caroline Receveur", écrit Hugo Philip en story. D'abord agacée puis finalement amusée, la créatrice de la marque Cruel Pancake a ri de cet "accident" sur Instagram et a écrit : "Ma voix à la fin...", un message accompagné de plusieurs émojis.

Quand elle n'est pas en train de gronder l'adorable Marlon pour ses (craquantes) bêtises, la businesswoman de 32 ans passe des moments très tendres avec lui. En story, la maman a d'ailleurs partagé l'un de ses instants en famille dans la piscine avec son adorable Marlon. Confortablement allongé dans les bras de sa mère, le petit garçon flotte tel un poisson dans l'eau et contemple le ciel. "Mon amoureux" écrit la chérie d'Hugo Philip, avant d'ajouter la réflexion très pertinente de son fils : "Mais qu'est ce qu'on a dans le ciel ?" Un moment craquant, rempli d'amour (et de philosophie) pour la jeune femme et son petit fripon.