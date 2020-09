Caroline Receveur et Hugo Philip : Une vidéo avec Marlon choque, vive réaction

Tout juste installés à Dubaï, Caroline Receveur et son mari Hugo Philip savourent leur nouvelle vie aux Émirats avec leur adorable Marlon (2 ans). Petit blond au visage angélique, le garçon fait craquer jour après jour les internautes avec ses petites bêtises et ses aventures intrépides. Malheureusement, certains abonnés du couple ont visiblement été choqués par une vidéo publiée par Hugo Philip le 18 septembre 2020 montrant le petit Marlon assis sur le siège passager de la voiture.

Je me proclame pas Papa parfait...

Copilote de son papa, Marlon semble adorer cette petite promenade automobile qui n'est pourtant pas au goût de plusieurs internautes. Selon eux, laisser Marlon s'asseoir sur le siège avant avec la ceinture mal mise sur le devant du corps est une preuve d'irresponsabilité de la part de ses parents. En story, le mari de Caroline receveur a tenu à recadrer fermement ses followers. Après avoir publié le message d'un fan qui réagissait à cette vidéo en écrivant : "J'entends déjà les parents parfaits qui vont dire que Marlon n'est pas bien attaché. On sait très bien que vous faites attention. Mais les gens...", Hugo Philip s'est défendu et a justifié son choix : "Je le fais uniquement pour aller au Lagoon qui est à 600 mètres de chez nous, dans une résidence privée, sans circulation, et je roule à 15 km/h ! Et je sais que c'est pas bien sachant qu'il a son siège auto juste derrière ! Mais il adore avoir l'air d'un grand, ça lui fait plaisir, et puis je me proclame pas Papa parfait..."

Pour rappel, les parents avaient précisé que leur volonté de déménager à Dubaï était avant tout pour le bien-être de Marlon. La styliste de 32 ans expliquait sur son blog que ce nouveau pays permettra "à Marlon de côtoyer des petits camarades de toutes les couleurs et de ne pas connaître la définition du mot 'racisme'". Caroline Receveur ajoutait : "En tant que personnalités publiques nous sommes plus 'épiées' que la normale, la notion de sécurité pour ma famille et pour Marlon est devenue une priorité dans mon quotidien." Pour le moment, Caroline n'a pas souhaité répondre à la polémique concernant Marlon...