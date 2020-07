Caroline Receveur mariée : Valentin, Nicolas, retour sur ses histoires d'amour

Aujourd'hui, Valentin Lucas continue à exercer le métier d'influenceur et a la chance de beaucoup voyager. Il avait d'ailleurs sorti le livre Secrets d'influenceur : Clés et coulisses du métier le 11 juin 2018. Depuis, il a également co-fondé le restaurant La Crêpe Au Carré et VegasKitchen (situés à Villefontaine).

Des années plus tôt, à l'époque où elle était révélée au grand public dans Secret Story 2 (sur TF1, en 2008), Caroline Receveur était en couple avec un certain Nicolas Garieri. Tous deux avaient pour secret "Je suis en couple". L'ex-candidat de télé-réalité avait assuré en 2017, au cours d'une interview pour Télé Loisirs, que leur histoire d'amour n'était pas fausse, contrairement à ce que certains ont pu penser. "Aujourd'hui, je n'ai plus aucun contact avec elle et je n'en ai pas vraiment envie", avait-il poursuivi. Il lui avait tout de même souhaité tout le bonheur du monde avec Hugo Philip. En 2018, c'est auprès de nos confrères de Voici qu'il revenait sur leur idylle. Il avait également réagi à sa maternité : "Ça fait toujours bizarre, ça reste une ex, c'est normal. Tu te dis 'ah, elle a eu un enfant avec lui.' Mais c'est la vie. Moi, si elle est heureuse je suis content. J'espère pour elle que c'est le bon, qu'elle est bien avec son mec. Et puis ça va, il est beau, stop ! (Rires)." Aux dernières nouvelles, celui qui était surnommé Piou-Piou travaillait dans le monde de la nuit, organisant des soirées un peu partout en France, principalement dans des boîtes de nuit.