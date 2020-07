Caroline Receveur, méfiance et petits mensonges : confidences sur Hugo Philip

Déjà quatre ans que Caroline Receveur partage la vie d'Hugo Philip. Et même s'ils publient sur les réseaux sociaux des photos de couple et en famille avec leur fils Marlon (2 ans), les amoureux préservent leur intimité. Mercredi 22 juillet 2020, sur le plateau du QG de Guillaume Pley, la jolie blonde de 32 ans livre quelques détails sur sa relation avec le beau mannequin.

Face à l'animateur, Caroline Receveur révèle avoir déjà fouillé dans le téléphone de ses amoureux, et pas qu'une fois ! "Je l'ai fait avec tous", a-t-elle lancé. Et de poursuivre : "En plus avec Hugo, pour le coup, j'ai une totale confiance. Mais je ne sais pas... (rires)" Et l'ancienne candidate de télé-réalité révélée dans Secret Story 2 en 2008 d'avouer qu'elle regarde le portable de celui qui est devenu son mari le 11 juillet 2020 depuis le tout début de leur relation. "Je me disais : 'Avec lui, il va y avoir des tuiles.' Mais non, dès le début, il n'y avait rien de rien", rassure-t-elle. Une activité particulière à laquelle elle s'adonne parfois sous les yeux de son cher et tendre ! "Des fois, je fais ça à côté de lui. Il s'en fout ! Il ne parle pas trop à des nanas", a-t-elle lancé. D'ailleurs, durant cet instant-confession, l'heureuse maman s'est souvenue, amusée, de ne pas avoir regardé "depuis longtemps".

Plus sérieusement, Caroline Receveur – qui posera prochainement bagages à Dubaï avec sa petite famille – a souhaité faire passer un message. "Je vois beaucoup de gens qui prennent les choses pour acquises, a-t-elle lâché. Je pense qu'il faut quand même avoir ce côté où t'as peur de perdre l'autre, pas se dire 'il ne me trompera jamais'. Toutes les nanas que j'ai entendu dire ça, ça ne s'est pas passé comme prévu..."

Encore en contact avec son ex

Mais ce n'est pas tout ! La jeune businesswoman a fait d'autres révélations. Les spectateurs du QG de Guillaume Pley ont ainsi appris que la belle avait déjà menti à son amoureux. "Mais sur des conneries", a-t-elle précisé sans toutefois pouvoir donner d'exemple. Confidence encore plus intime : avec Hugo Philip, il lui arrive également de regarder des vidéos coquines.

Et bien avant sa rencontre avec l'homme qui partage sa vie, Caroline Receveur a vécu d'autres histoires d'amour. Elle en regrette certains épisodes... Par le passé, elle a déjà pardonné une infidélité. "Mais c'était une erreur", a-t-elle assuré. Et si cela arrivait aujourd'hui avec son époux ? "C'est différent parce qu'on a un enfant, Hugo et moi, et il y a des contextes aussi", a-t-elle répondu. De son côté, elle assure n'avoir jamais été infidèle. Enfin, à la question de savoir s'il lui arrivait de recontacter des ex alors qu'elle est en couple, la belle a répondu par l'affirmative. "Mais même encore là, je travaille avec mon ex. Je suis en bons termes avec tout le monde, si je les croise, je leur dis bonjour. Toutes mes relations se sont correctement finies", a-t-elle conclu.