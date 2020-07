Caroline Receveur arrivée sur Dubaï : premières images de sa nouvelle vie

Dans les pages de son blog, Caroline Receveur s'expliquait sur les raisons de ce déménagement. Dubaï "offre la possibilité aux parents de scolariser leur enfants dans l'une des différentes écoles françaises mais aussi anglaises et internationales", expliquait-elle le 11 juillet dernier. En faisant l'éducation du petit Marlon là-bas, elle espère en faire un être tolérant et respectueux. "Permettre à Marlon de côtoyer des petits camarades de toutes les couleurs (dans cette ville où plus de 200 nationalités sont représentées) et de ne pas connaître la définition du mot 'racisme' me tient particulièrement à coeur dans un monde où la tolérance et la bienveillance ne sont pas toujours au rdv", avait-elle expliqué.

En quittant la France pour Dubaï, Caroline Receveur espère ainsi gagner en sécurité et en tranquillité. "Après avoir vécu un événement traumatisant il y a quelques années, et aussi parce qu'en tant que personnalités publiques nous sommes plus 'épiées' que la normale, la notion de sécurité pour ma famille et pour Marlon est devenue une priorité dans mon quotidien", avait-elle développé.