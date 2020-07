Caroline Receveur maman de Marlon : Hugo Philip dévoile un hommage indélébile

Depuis trois ans maintenant, Caroline Receveur et Hugo Philip filent le parfait amour. De leur relation est né le petit Marlon, le 6 juillet 2018, pour leur plus grand bonheur. Et l'influenceur et ancien candidat de Danse avec les stars en 2019 a sa manière à lui de garder sa petite famille précieusement auprès de lui.

En effet, comme il l'a révélé via sa story Instagram vendredi 3 juillet 2020, Hugo Philip s'est fait tatouer l'image de sa célèbre compagne en train de câliner leur fils sur la cuisse. Un dessin qui ne passe pas inaperçu et qui prend une place conséquente sur son corps, mais peu importe pour ce féru d'encre sur peau, qui a sur l'autre cuisse un autre portrait de Caroline Receveur, seule cette fois ! Un acte d'amour qui doit certainement beaucoup plaire à la jeune femme.

Pour rappel, Hugo Philip et Caroline Receveur ont eu un coup de foudre en se croisant dans la rue, à Paris, en 2016. A l'époque, ils sont tous les deux célibataires puisque la businesswoman vient tout juste de se séparer du mannequin Valentin Lucas après plusieurs années de relation. Hugo Philip et Caroline Receveur officialisent leur idylle l'année suivante sur les réseaux sociaux ; ils ne se sont plus quittés depuis. Au début de l'année 2018, Caroline Receveur annonce être enceinte de leur premier enfant. Le confinement avec Marlon s'est d'ailleurs révélé être une parenthèse enchantée pour le couple, comme le confiait Caroline dans les pages de Gala en avril dernier : "Le plus heureux, c'est notre fils, Marlon. Il vit sa meilleure vie. C'est mon rayon de soleil. Je suis à 200 % avec lui et ça fait du bien."

Maintenant que la vie reprend peu à peu son cours, la petite famille peut en outre envisager de poursuivre ses projets, comme celui de déménager. Le 22 juin 2020, la jolie blonde de 32 ans expliquait sur la Toile : "Je déménage bientôt, voici la liste des meubles à vendre si vous êtes intéressés." Ils ont même été nombreux à s'adresser à son assistante Amandine pour acquérir ses biens, et ce malgré des prix élevés. Reste que l'annonce de ce départ en a étonné plus d'un. C'est donc tout naturellement que Caroline Receveur a fini par apporter quelques précisions. "Nous vivons toujours à Londres, mais à cause du Covid-19, nous sommes coincés en France depuis plusieurs semaines. On va partager notre vie entre Londres et un autre pays. On vous en dit plus très prochainement", a-t-elle promis.