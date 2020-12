Caroline Receveur : De candidate de télé-réalité à business woman et jeune maman

En 2019, Caroline Receveur faisait la couverture du magazine économique Forbes. Une grande première pour la version française du trimestriel qui n'avait encore jamais consacré sa Une à une femme depuis son lancement en 2017. À 31 ans, la jolie blonde était alors considérée comme "l'une des personnalités françaises les plus écoutées, scrutées et redoutées dans l'univers 2.0". Pas tellement surprenant lorsqu'on sait qu'elle est suivie sur les réseaux sociaux par plus de 3 millions de personnes. Pourtant, rien ne la prédestinait à réussir un tel tour de force. En effet, qui aurait cru que cette ex-candidate de télé-réalité serait aujourd'hui l'une des personnalités les plus influentes en France ?

C'est en 2008 que Caroline Receveur se fait connaître du grand public pour la première fois en participant à la deuxième saison de Secret Story. À l'époque, elle intègre le jeu de TF1 avec son ex petit-ami Nicolas. La jolie blonde est revue deux ans plus tard à la télévision, en 2010, dans la Maison du bluff et les Anges de la télé-réalité. En 2012, elle est au casting de la série de NRJ12, Hollywood Girls, et devient actrice avant de finalement animer le Mad Mag avec Matthieu Delormeau.

Les grandes marques se l'arrachent

Et puis en 2014, c'est l'heure du renouveau ! Caroline Receveur opère un virage à 180°C en déménageant à Londres pour se consacrer à ses projets professionnels. Elle lance alors sa marque de thé Wandertea ainsi qu'un blog sur la mode. Invitée aux défilés, sa notoriété explose et elle dépasse en 2015 le million de followers sur Instagram.

L'année suivante, elle revient à la télé en France le temps de la saison 7 de Danse avec les stars (TF1) ce qui parfait son statut de it-girl. Toujours plus ambitieuse, elle publie en 2017 son livre No Filter, devient ambassadrice de la marque Braun, égérie et créatrice pour Moa Paris et APM Monaco mais aussi un des visages de L'Oréal. Elle lance aussi sa marque de vêtements Recc Paris en 2019 et sa marque de beauté Osée en 2020.

Bref tout lui sourit mais sa plus belle réussite est sans aucun doute son fils Marlon, né le 6 juillet 2018 de ses amours avec son mari Hugo Philip.