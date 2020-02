Caroline Receveur : Sexy en mode Flashdance pour annoncer une bonne nouvelle

Caroline Receveur sait comment nous faire oublier le froid hivernal qui sévit en France. De passage à Los Angeles avec son chéri Hugo Philip et leur fils Marlon pour des vacances bien méritées, la jolie jeune femme de 32 ans n'en oublie de gérer ses multiples activités pour autant. Et notamment une en particulier : sa marque de vêtements - qu'elle a lancée en 2019 -, Recc Paris.

Sur Instagram, Caroline Receveur a donc annoncé, non sans un certain enthousiasme, la sortie prochaine de sa nouvelle collection. Pour ce faire, c'est dans une ambiance très années 80 et inspirée du film culte Flashdance qu'elle s'est affichée. "Fin de journée. Le shooting de la nouvelle collection @reccparis est dans la boîte, rdv dans quelques jours pour la découvrir", inscrit-elle en légende. Mais c'est en réalité son fessier très rebondi qui lui vole la vedette sur le cliché : uniquement vêtue d'un body moulant et d'une veste en jean, difficile de passer à côté.

En un rien de temps, les internautes ont multiplié les compliments. Les qualificatifs "Bombe", "Magnifique", "Canon" ou encore "Sexy" ont afflué en masse dans son fil de commentaires. Même Hugo Philip n'a pas manqué de valider le cliché de sa belle en postant quelques émojis visiblement émoustillés. D'autres encore ont préféré faire part de leur impatience de découvrir la collection. Il est certain que Caroline Receveur n'a rien perdu de sa superbe même après avoir donné naissance à son premier enfant en juillet 2018 et provoque toujours un certain "feeling" auprès de ses nombreux et très fidèles followers...