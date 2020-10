Lily Collins, fille de Phil Collins : comment a-t-elle vécu l'immense célébrité de son père ?

Vous le savez sans doute, la série Emily in Paris a provoqué une polémique sans précédent en nos frontières, le peuple français souffrant dans cette création de Darren Star d'une bien pauvre image. Pourtant, l'actrice principale du show a grandi juste à côté, en Angleterre, et elle aime inconditionnellement la Ville Lumière. "J'ai au contraire toujours eu un faible pour ce pays, précise-t-elle. J'ai grandi avec de nombreux amis français qui ont eu une certaine influence sur moi. J'incarne dans Emily in Paris une Américaine qui ne connaît rien à la culture française, ce qui n'est pas du tout mon cas ! J'espère que nous allons pouvoir revenir ici pour une suite."

Ses voeux devraient être exaucés. Qu'on aime ou pas les aventures frivoles de cette belle Américaine, ses malheurs professionnels et sa romance compliquée avec le chef Gabriel, elles font toujours partie du top 10 de Netflix douze jours après leur mise en ligne. Ledit cuistot, d'ailleurs, semble plutôt positif quand on évoque devant lui la possibilité d'une saison 2. "On a planté quelques graines à propos de différents personnages, rappelle Lucas Bravo à Cosmopolitan. Par exemple, quand Camille embrasse Emily sur la bouche et qu'elle dit qu'elle n'en est pas désolée. Ou quand elles sont au lit, qu'elles postent une photo et que je la like. Ce sont des petites graines. Tout pourrait arriver avec ces trois-là." Patience patience...

Retrouvez l'interview de Lily Collins dans le magazine Gala, n° 1427 du 15 octobre 2020.