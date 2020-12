Hugo Philip amer vis-à-vis de sa participation à Danse avec les stars : "J'ai détesté..."

Alors que cet automne, la saison 11 de Danse avec les stars n'a pas pu se mettre en place en raison de l'épidémie de coronavirus pour le plus grand malheur des danseurs et des personnalités qui auraient dû être au casting, il y en a un qui aurait préféré ne jamais avoir participé. Il s'agit d'Hugo Philip. C'est en 2019 que le mannequin et influenceur a foulé le parquet de TF1 avec pour partenaire Candice Pascal. Malheureusement pour lui, il se faisait éliminer lors du quatrième prime à sa grande surprise.

Tout portait toutefois à croire que le mari de Caroline Receveur, laquelle a participé à l'émission en 2016, gardait de bons souvenirs de son aventure. Mais d'après ses récentes confidences sur Instagram, il n'en serait rien. En effet, un internaute s'est demandé pour quelle raison le programme de danse n'avait pas mis en valeur son "humour et sa simplicité" apparemment beaucoup plus "visibles sur Instagram". Il n'en fallait pas plus pour qu'Hugo Philip révèle le fond de ses pensées.

"Je n'ai pas envie de régler mes comptes et je n'ai d'ailleurs, pas d'animosité, mais : j'ai détesté ma seule et unique participation à un programme télé. Même si j'ai adoré l'expérience sportive", a-t-il confié très cash. Et pour lui de s'expliquer : "On ne vous passe que ce qu'on a envie de vous montrer. Je faisais le con en permanence, j'étais à 100% moi-même, mais absolument rien n'était diffusé... Et c'était hyper frustrant de laisser à des gens, à un programme, le droit de faire ce qu'ils veulent de mon image". Catégorique sur le sujet, il conclut avec le hashtag "never ever", comprenez "plus jamais". Les fans du papa de Marlon (2 ans) ne risquent donc pas de le revoir à l'antenne prochainement. En revanche, ils peuvent continuer de suivre son quotidien à Dubaï où il vit avec sa petite famille.