Christina Milian : Sa fille de 11 ans prend soin de sa ligne, elle l'accompagne dans ses efforts

Grâce aux réseaux sociaux, les stars font profiter les internautes de leurs vacances. Christina Milian se prête évidemment au jeu en postant, presque en temps réel, photos et vidéos de ses aventures estivales. L'actrice ne fait pas que de se prélasser au soleil : elle fait aussi du sport, et motive sa fille de 11 ans, Madison.

Christina Milian poursuit son périple dans le Sud de la France, avec mari (M. Pokora) et enfants (Madison, Isaiah et Kenna) ! La petite famille a posé ses valises à Saint-Tropez pour les vacances, dontt Christina profite notamment pour faire du sport. Dans sa story Instagram du vendredi 13 août 2021, l'héroïne du film Resort To Love (disponible sur Netflix) s'est filmée en pleine séance à domicile, avec sa fille aînée. Christina Milian a récemment fait savoir sur Instagram que sa fille aînée souhaitait surveiller sa ligne et se mettre au sport. Pas meilleur modèle que maman pour se lancer !

Au programme : gainage immobile et dynamique ! Christina Milian a enchaîné les mouvements et tenté d'entraîner Madison, au rythme des chansons Move Your Body de Nina Sky et Buss It d'Erica Banks. Visiblement perdue, la jeune fille a fini par s'allonger sur le ventre et a même glissé un "Bonne nuit !" aux abonnés de sa maman.

Violet (11 ans) est la fille aînée de Christina Milian. Elle est née du premier mariage de la chanteuse et actrice, avec le chanteur et producteur de musique The-Dream (de son vrai nom Terius Nash). Violet a 10 demi-frères et soeurs, 8 du côté de son papa et 2 de sa maman, en couple avec M. Pokora depuis 2017. Les mariés ont deux garçons, Isaiah et Kenna, âgés de 20 et 4 mois.

Violet est aussi très active sur Instagram. Son compte, géré par sa maman, partage les images de ses vacances en France. La Corse, Saint-Tropez, Cannes... À la rentrée, Violet connaîtra la région comme sa poche !