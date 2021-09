M. Pokora soutenu par Christina Milian et sa fille Violet pour une grande première !

On connaissait M. Pokora chanteur. On le connaissait acteur, sur petits et grands écrans, notamment dans le téléfilm Le premier oublié, avec Muriel Robin. Mais voir le jeune papa au théâtre, or comédie musicale, est totalement inédit ! "Je ne pouvais rêver mieux pour ma première soirée sur les planches, écrit-il, le lendemain de cet exploit, sur son compte Instagram. Une salle pleine et comblée. Qui a rit, pleuré et même pleuré de rire... Merci à vous. Merci à mes partenaires et nos équipes." Il n'y a plus qu'à se précipiter sur la billetterie de la salle avant qu'il ne soit trop tard...