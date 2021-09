Christina Milian stressée de faire "n'importe quoi" : sa fille Violet lui confie... ses cheveux !

"Nous avons notre eau bouillante", déclare alors Christina Milian, tout en retirant la casserole du feu. "Attention à mon téléphone", prévient Violet. "Je préfère me faire ébouillanter plutôt que mon téléphone", déclare l'adolescente, très attachée à son portable. L'interprète de When You Look At Me trempe ensuite les pointes de cheveux dans l'eau chaude, avant de mettre beaucoup de mousse coiffante sur le cuir chevelu de sa fille. "Il faut être généreux et bien plaquer les cheveux. N'oubliez pas cette étape", explique Violet.

Pour finir, Christina Milian place un foulard sur la tête de sa fille, pour que les soins fassent effet. Quelques heures plus tard, on découvre le résultat. "Elle adore", note la chanteuse, en légende d'une photo de sa fille qui s'amuse au parc et affiche fièrement son nouveau look. Par le passé, Violet avait déjà opté pour une coupe appelée bantu knot, suscitant une blague de mauvais goût de M. Pokora et une polémique sur la Toile.

Juste avant de s'être occupée de son aînée, Christina Milian a partagé des vidéos de son fils Isaiah, un an et demi, fruit de son union avec M. Pokora. Le bébé a découvert de nouvelles saveurs : des quartiers de pommes et du beurre de cacahuètes. "Il adore ça", s'est félicitée la maman. Pour finir la journée en beauté, le petit garçon a visionné son film préféré, Le Roi Lion, avec son père. "Pour la 753ème fois", a commenté le chanteur de 35 ans dans sa story Instagram. Une journée bien chargée pour toute la famille !