Christina Milian, maman "diabolique": impitoyable avec sa fille Violet (11 ans), qui surveille sa ligne

Si Christina Milian et M. Pokora font beaucoup de sport et s'en tiennent à une alimentation stricte, il en va de même pour toute la famille. Sur Instagram, la chanteuse de 39 ans s'est permis un écart. En story, elle s'est amusée à torturer son monde, tout en grignotant et se filmant. Dans la vidéo, on peut la voir se régaler et narguer sa fille, Violet, âgée de 11 ans.

Car oui, malgré son jeune âge, cette dernière surveille son poids et fait très attention à ce qu'elle mange. Des efforts salués par sa mère, qui n'a pas pu s'empêcher de lui faire du mal cette fois-ci."Quand M. Pokora dit à Violet qu'elle ne peut pas avoir de chips", peut-on lire sur la vidéo, tandis que Christina Milian, assise, se délecte d'une chips ! Finissant son petit goûter, la chanteuse s'esclaffe devant la caméra, son petit Kenna (4 mois) sur les genoux. "Ce n'est pas facile d'être un parent diabolique !", écrit-elle en légende.