Christina Milian so in love de M. Pokora à Venise, sa fille Violet retrouve enfin son papa (The-Dream)

Ces derniers mois, M. Pokora n'a pas beaucoup de temps pour lui. Le chanteur français de 36 ans s'est lancé un défi de taille, celui de jouer pour la première fois dans une pièce de théâtre. Et le beau gosse tatoué a bien fait de relever ce pari puisque c'est un carton ! Depuis la fin du mois de septembre, les représentations des Grandes ambitions, qui se joue au théâtre de La Madeleine, à Paris - avec Estelle Lefébure et Philippe Lellouche - sont pleines. Et le succès est tel que Les grandes ambitions vont jouer les prolongations et la pièce va même partir en tournée, ce qui n'est pas prévu à l'origine. Mais impossible de ne pas répondre à l'appel du public qui se fait entendre aux quatre coins de la France ! Bref, autant dire que le planning de M. Pokora s'annonce d'ores et déjà très chargé pour ces prochains mois.

Cette belle aventure en France, l'artiste français ne la vit pas tout seul. Il est accompagné et soutenu dans ce projet couronné de succès par sa femme Christina Milian, à qui il est marié depuis bientôt un an. L'Américaine de 40 ans a ainsi mis sa carrière entre parenthèses, ce qui n'est absolument pas un problème pour elle puisqu'elle adore Paris. Et Christina Milian n'a pas le temps de s'ennuyer loin de leur maison de Los Angeles puisqu'elle est très occupée avec leurs deux jeunes enfants, Isaiah (1 an et demi) et Kenna (6 mois). Mais pour retrouver son homme, et couper de leur vie de famille bien remplie, quoi de mieux qu'une petite escapade en amoureux !

C'est ce que que ce sont dit M. Pokora et Christina Milian, qui ont décidé de quitter Paris quelques jours, sur un coup de tête. Les amoureux sont partis à Venise, pour une escapade à deux. Si l'on en croit les images partagées par les deux artistes sur leurs comptes Instagram, leurs enfants n'étaient pas de la partie. Au programme, des balades en bateau, de nombreuses visites, de délicieux repas et plein de souvenirs ramenés dans leurs bagages ! Un break romantique et totalement parfait ! Ils sont depuis rentrés à Paris...