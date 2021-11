M. Pokora et Christina Milian : escapade surprise à Venise en amoureux

M. Pokora et Christina Milian se sont offerts une petite parenthèse en amoureux. Sur Instagram, la chanteuse américaine a partagé des photos d'elle à bord d'un jet privé, direction Venise, en Italie ! Quoi de mieux que ce pays pour un week-end romantique ? "Il travaille toute la semaine et trouve encore un moyen de passer temps pour passer des moments en tête à tête. Merci bébé", a noté en story la maman de Violet Madison, Isaiah et Kenna (11 ans, 1 an et demi et 6 mois). Une fois à bord de l'engin qui a survolé Paris de nuit, la comédienne de 40 ans a découvert un magnifique bouquet de roses près de son siège.

Folle amoureuse du beau Français, avec qui elle file le parfait amour depuis leur rencontre à Saint-Tropez il y a 4 ans, Christina Milian lui a adressé quelques mots doux. "C'est une étincelle de quelque chose de nouveau tous les jours avec toi #ThatsAmore", a-t-elle noté en légende de son post, où on la voit tout sourire sur son siège et poser fièrement avec son chéri sur le tarmac. Si on ne sait pas combien de temps les tourtereaux vont profiter de leur temps libre pour visiter Venise et entretenir leur amour, on ne sait pas non plus qui s'occupe de leur trois enfants en leur absence !