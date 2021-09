M. Pokora et Christina Milian : Anniversaires de rêve à Paris avec Tony Parker et Alizé Lim

Juste avant de retrouver ses amis pour une fête endiablée, M. Pokora était sur les planches, assurant une énième représentation de la pièce Les grandes ambitions au Théâtre de la Madeleine à Paris. Il y donne la réplique à Philippe Lellouche et à Estelle Lefébure.

Se qualifiant eux-mêmes de "jumeaux d'anniversaire", M. Pokora et Christina Milian s'étaient rencontré dans une boîte de nuit de Saint-Tropez, en 2017, avant de rouler à cent mille à l'heure sur l'autoroute de l'amour. Ensemble, ils ont accueilli Isaiah (1 an) et Kenna (5 mois) avant de se marier. L'artiste américaine avait déjà une fille, Violet (11 ans) née de sa relation avec The-Dream. "J'ai su à la seconde où je t'ai vu... qu'il y avait quelque chose de différent. Cette 'chose' était l'alchimie entre des jumeaux d'anniversaire. Les étoiles se sont vraiment alignées pour que l'on se rencontre. Joyeux anniversaire à toi et moi !", avait-elle écrit au sujet de son homme.