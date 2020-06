M. Pokora et Tony Parker s'éclatent sur des toboggans, Christina Milian fan

Même si le confinement pourrait continuer jusqu'à fin juillet à Los Angeles, M. Pokora et Christina Milian ont décidé de s'octroyer une journée en famille dans un grand parc d'attractions. Pour cette folle après-midi placée sous le signe de l'amusement et de la détente, le couple a même rejoint leur ami Tony Parker. En story, le papa d'Isaiah a partagé son trajet en voiture avec le basketteur et sa chérie Christina en écrivant : "Journée parfaite en famille". Toujours très admirative de son homme, la chanteuse de 38 ans a ensuite filmé M. Pokora dans diverses péripéties aquatiques.

Super moment entre mère et fille

Plongeons, toboggans, parcours façon X Factor, pirouettes et cabrioles dans l'eau, M. Pokora a été filmé sous toutes les coutures par sa chérie. L'occasion - il faut bien le dire - de (re)découvrir avec joie le corps ultra-musclé et tatoué du chanteur de 34 ans. Sagement assise avec son bébé (qui aura 5 mois le 20 juin prochain), la maman a également passé du bon temps avec sa fille aînée Violet (10 ans, issue de son amour avec le rappeur The-Dream). "Super moment entre mère et fille" écrit-elle avant d'ajouter "Elle est folle" lorsqu'elle surprend Violet crier à gorge déployée à la vue d'un gigantesque toboggan du parc. Des moments de complicité avec leur grand ami Tony qui resteront sûrement une journée inoubliable pour chaque membre de la famille.

Toujours aussi vaillant, M. Pokora a également gardé son téléphone sur lui lorsqu'il a testé l'un des toboggans du parc aquatique. Téméraire et habile de ses mains, le jeune homme a réussi à garder intact son téléphone et a ainsi pu faire profiter ses nombreux fans de l'expérience. Quel homme !