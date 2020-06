M. Pokora : Sieste câline et tendres caresses à son fils Isaiah

Papa d'un petit garçon né le 20 janvier 2020, M. Pokora se dévoile de jour en jour plus attentionné envers son fils Isaiah. Comblé avec sa chérie Christina Milian et sa belle-fille Violet (10 ans), l'interprète du titre Juste une photo de toi a partagé une nouvelle vidéo de celui qu'il surnomme son "Prince" sur Instagram le 12 juin 2020. Confortablement installé sur son lit en train de regarder des dessins animés, l'artiste de 34 ans a filmé Isaiah allongé à ses côtés avec Violet. Habillé d'un body à rayures vertes, on aperçoit encore un peu plus distinctement le visage du bébé qui fêtera bientôt ses 5 mois le 20 juin prochain. Il écrit : "Joyeux matins". Une nouvelle vie pour M. Pokora remplie de petits bonheurs simples dans laquelle l'artiste semble particulièrement heureux et épanoui.

Le 31 mai dernier, l'interprète du titre Planètes avait également partagé un film de son fils qui était en train de faire la sieste. Reconnaissant, il écrivait : "Les meilleurs moments de ma vie c'est quand il est posé juste là". Un papa gaga qui profite à fond des premiers mois de son fils notamment à cause du report de sa tournée Pyramide Tour en raison de l'épidémie de coronavirus. Finalement décalées à partir du mois de septembre, les dates de son show ont été dévoilées début juin sur son compte Instagram. Malheureusement pour l'artiste, l'une des dates a dû être définitivement annulée comme il l'expliquait, déçu, à ses abonnés : "Un point sur la tournée, les ami(e)s. Le concert du Pyramide Tour à L'Accor Arena étant initialement prévu le 14 mars puis reporté au 19 juin est annulé." En attendant son retour en France, M. Pokora peut compter sur le soutien indéfectible de sa famille et sur l'amour de son fils chéri, Isaiah.