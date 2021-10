M. Pokora et Christina Milian : leur fils Kenna fête ses 6 mois, son visage (presque) dévoilé !

Les enfants grandissent à une vitesse impressionnante ! Pour Christina Milian, chaque jour est une douce bénédiction. Le dimanche 24 octobre 2021 encore un peu plus, puisqu'il s'agissait d'une date clé pour son petit dernier. Kenna, le deuxième fils qu'elle a eu avec M. Pokora, né en avril 2021, célébrait ses six mois. Sur son compte Instagram, la belle artiste a partagé une vidéo sur laquelle on aperçoit, en partie, le profil de son bébé, installé dans le lit de ses parents dans une adorable grenouillère.

Sur ces images, Kenna rit aux éclats devant une peluche à l'effigie de Dingo, agitée par maman. "Oui, tu as bientôt un an ! Dans six mois de plus", lui explique-t-elle avec amour. Et papa dans tout ça ? M. Pokora, sans doute, se remettait de ses émotions et de ses soucis de santé. Lui qui remplit le théâtre de la Madeleine de Paris dès qu'il monte sur scène avec Estelle Lefébure et Philippe Lellouche, dans la pièce Les Grandes Ambitions, a récemment dû annuler une représentation. "Je me bats depuis ce matin pour essayer de me remettre sur pied, expliquait-il le vendredi 22 octobre 2021. Tout ira mieux dès demain, j'espère. Mais là je suis vraiment trop faible pour tenir sur scène."

Les spectateurs l'ont heureusement retrouvé, à la télévision, dans l'émission Vivement dimanche sur France 2, face à Michel Drucker, avec ses deux partenaires de scène. Une consolation comme une autre avant que le jeune comédien ne remonte sur les planches et ne face le tour de la France entière. Chanteur, acteur, M. Pokora cumule ses différentes tâches professionnelles à son rôle, primordial, de papa. En couple avec Christina Milian depuis 2017, marié depuis le mois de décembre 2020 - la cérémonie a eu lieu à la mairie du 8e arrondissement de Paris -, le jeune homme a eu deux fils : Isaiah, 1 an et demi, et Kenna, 6 mois. Pas étonnant qu'il frôle, par moment, le surmenage...