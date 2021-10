Estelle Lefébure radieuse face à M. Pokora et Philippe Lellouche dans Vivement dimanche

Dimanche 24 octobre 2021, France 2 diffusera un numéro inédit de Vivement dimanche et Vivement dimanche prochain. Michel Drucker a ainsi reçu de nouveaux invités de marque sur son célèbre canapé rouge, pour le plus grand plaisir des téléspectateurs.

Dans Vivement dimanche, le public aura le plaisir de retrouver Estelle Lefébure, Matt Pokora et Philippe Lellouche. Tous trois viennent faire la promotion de la pièce de théâtre Les Grandes Ambitions. Une comédie mise en scène par l'ancien compagnon de Vanessa Demouy, qui se joue depuis le 17 septembre au Théâtre de la Madeleine. Elle raconte l'histoire de Fred et Yvan, deux amis inséparables dont le karaoké a fait faillite. Depuis, ils se laissent porter, une situation qui agace Charlotte, la femme de Fred, qui le pousse à passer un nouvel entretien d'embauche. Mais les autres ambitions des deux amis pourraient venir tout gâcher. Le docteur Marcel Ichou et le caricaturiste Emmanuel Chaunu seront également présents.

Ensuite, Michel Drucker donnera une interview aux acteurs Niels Arestrup et François Berleand pour la pièce de théâtre 88 fois l'infini, écrite par la femme du premier. Ils incarnent des demi-frères qui se revoient après quinze ans d'absence. C'est la première fois qu'ils partagent la scène ensemble. Et c'est au au Théâtre des Bouffes-Parisiens que le public peut les admirer. Dany Boon viendra quant à lui faire la promotion de son film Netflix 8 rue de l'humanité, qui se passe durant le confinement. On peut y suivre sept familles qui sont restées confinées dans un immeuble du 11ème. Le comédien et humoriste Alex Vizorek viendra faire rire et le mentaliste Viktor Vincent impressionner.

Artus, Yvan Attal, Jérémy Lopez, les coureurs cyclistes et amoureux Julian Alaphilippe et Marion Rousse ont aussi fait le plaisir à Michel Drucker de venir.