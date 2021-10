Julian Alaphilippe en mode "kangourou" : Marion Rousse partage une tendre photo avec bébé

La période est plutôt faste pour Julian Alaphilippe. Le cycliste de 29 ans vient de réaliser un exploit inédit en remportant pour la deuxième fois d'affilée le championnat du monde sur route. Une performance majuscule qui lui a valu de belles retrouvailles avec sa chérie, Marion Rousse. Malheureusement, il n'a pas beaucoup pu profiter de sa famille puisqu'il a vite dû repartir pour l'une des courses cyclistes les plus mythiques, mais visiblement, il y a eu une petite accalmie ces derniers jours.

C'est Marion Rousse qui a dévoilé l'info sur son compte Instagram. La belle consultante télé de 30 ans est suivie par 275 000 abonnés sur son compte officiel et elle n'hésite pas à poster des petits moments de vie dans l'intimité de son couple. Aujourd'hui, elle a posté une story de son amoureux en très bonne compagnie puisqu'il est avec leur petit Nino, né en juin dernier. Sur la photo on peut voir Julian Alaphilippe tout sourire avec son fils dans un porte-bébé durant une belle promenade en forêt.

Le papa et son nouveau-né sont tellement mignons que Marion Rousse a collé un énorme sticker en forme de coeur sur la photo et elle a ajouté en fond sonore la chanson Et même après je t'aimerai de la chanteuse Hoshi. Une belle déclaration d'amour aux deux hommes de sa vie qui semblent l'emplir de joie !

Un très beau moment à trois pour le champion qui puise son énergie et sa combativité dans l'amour qu'il porte à son petit Nino, comme il l'a récemment expliqué. Les deux tourtereaux continuent donc de vivre sur leur petit nuage, entre le sacre de Julian et la naissance de leur premier enfant.