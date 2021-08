Hoshi : La chanteuse prend la pose en maillot, moment détente après les coups durs

Il est l'heure de se vider la tête, de recharger les batteries et de prendre du bon temps ! Sur ses réseaux sociaux, la chanteuse Hoshi a dévoilé avoir pris le chemin de la plage. L'interprète d'Amour censure et Ta Marinière est accompagnée de son amoureuse.

Sur Instagram, samedi 7 août 2021, Hoshi a posté une photo d'elle en maillot de bain deux pièces au bord d'une piscine, l'air détendue. Si la jeune femme, qui avait pour l'occasion abandonné son célèbre chignon, n'a pas précisé où elle se trouve, elle a ajouté des émojis palmiers et soleil qui laissent donc deviner qu'elle a quitté la grisaille parisienne pour des terres sans doute plus au Sud. Et, lors de cette escapade, Hoshi n'est pas seule puisque dans sa story elle a notamment partagé une vidéo d'elle avec son amoureuse Gia, en voiture, puis une autre dans laquelle on peut voir les deux femmes profitant d'un coucher de soleil sur la plage. Tellement romantique !