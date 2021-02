Hoshi : Toujours menacée de mort, la chanteuse partage un atroce message

C'est un combat qui risque de ne jamais prendre fin. Celui contre l'homophobie continue de faire des milliers de victimes, par le harcèlement physique et moral, la discrimination et même la prison ou pire dans certains pays. La chanteuse Hoshi peut témoigner de l'obsession de certains envers une sexualité différente de cette supposément majoritaire.

Sur Twitter, la chanteuse âgée de seulement 24 ans est la cible d'homophobes qui ne supportent pas qu'elle puisse aimer les filles. L'interprète du tube Ta marinière a ainsi partagé la capture d'écran d'un message privé reçu d'un utilisateur du réseau social préféré des trolls et des prôneurs de haine. Dimanche 21 février 2021, elle a donc montré le message de Fuck Yandere Dev, son harceleur. "En fait, j'aime bien être raciste. On devrait te tuer tellement c'est horrible ce que tu fais, putain que le diable t'accueille", lui a écrit cet anonyme planqué derrière son pseudo. Un charmant message pour passer un bon week-end... Ce dernier joue d'ailleurs avec les nerfs d'Hoshi puisqu'il l'avait précédemment insultée en mars dernier avant de faire comme s'il avait des remords et s'était - faussement - excusé pour mieux revenir à la charge.