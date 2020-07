Hoshi, victime d'homophobie, porte plainte : "C'est dur psychologiquement"

J'en ai eu marre de mettre mes paroles au masculin alors que je mentais complètement aux gens

Le 5 juin 2020, Hoshi a dévoilé au public son deuxième album studio, Sommeil levant. Une pépite énergique dont elle a écrit et composé les quatorze chansons. Elle n'a jamais eu l'intention, d'ailleurs, de mettre son art au service d'une cause. Mais c'est un ras-le-bol général qui l'a poussée à changer d'avis. "Je ne voulais pas exposer ma vie privée dans ma musique de peur qu'on me colle une étiquette, précisait-elle au journal Le Parisien. Et puis, en écrivant cet album, j'en ai eu marre de mettre mes paroles au masculin alors que je mentais complètement aux gens. Cela a été un soulagement. Maintenant, je n'ai plus besoin de me cacher." Et ça, espérons que les homophobes finiront par le comprendre...