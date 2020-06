Hoshi explique pourquoi elle a choisi de médiatiser son homosexualité

Elle a attendu bien longtemps avant de pouvoir nous offrir ses nouveaux titres. Sommeil levant, le nouvel album d'Hoshi – le deuxième, déjà ! – devait sortir le 26 mars 2020. Mais pour des raisons évidentes, il n'a été mis en vente que vendredi dernier, le 5 juin 2020, et a rencontré un succès fou. Mathilde Gerner, 23 ans à peine, s'y dévoile comme rarement. Son titre Amour Censure, révélé un peu à l'avance, avait notamment fait grand bruit puisque la chanteuse évoquait avec fierté et ferveur son homosexualité. "Je ne voulais pas exposer ma vie privée dans ma musique de peur qu'on me colle une étiquette, explique-t-elle au journal Le Parisien. Et puis, en écrivant cet album, j'en ai eu marre de mettre mes paroles au masculin alors que je mentais complètement aux gens. Cela a été un soulagement. Maintenant, je n'ai plus besoin de me cacher."

Je me suis fait agresser plus jeune

Des mots qui font du bien, d'autres qui font mal. Hoshi a écrit et composé l'intégralité de ces quatorze pistes... et a attendu la fin du processus pour se pencher sur Amour Censure. La chanson se conclut sur des messages de haine banalisés entendus à la télévision, à la radio... le quotidien de beaucoup de personnes appartenant à la communauté LGBT+. Le sien aussi, fatalement. Victime de cyberharcèlement homophobe, cible de menaces de mort – notamment après avoir embrassé l'une de ses danseuses le soir des Victoires de la musique –, l'artiste a posé cette tristesse sur une mélodie prenante. "C'est comme un cri du coeur, en voyant à la télé les manifs contre la PMA, les agressions. Cela m'a rappelé des mauvais souvenirs, car je me suis fait agresser plus jeune, se souvient-elle. Il fallait que je me libère."

Quel avenir pour Hoshi ?

Rien ne l'arrêtera. Ni la bêtise ni la maladie. Hoshi, victime d'une malformation qui lui a fait perdre 40% de ses capacités auditives, ne baisse pas les bras. Elle a même profité du confinement pour prendre un peu d'avance sur l'avenir. "Cela m'a permis d'en apprendre un peu sur la vie et cela m'a inspiré de nouvelles chansons, conclut-elle. J'ai commencé mon troisième album avant d'avoir sorti le deuxième !" On a hâte de pouvoir mettre la main dessus...