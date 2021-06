Hoshi : Son premier coming out, devenir mère, son couple... franches confidences

Hoshi est de retour avec Etoile flippante une réédition enrichie de 13 titres inédits de son album Sommeil levant et, en pleine promotion, elle a longuement discuté avec le magazine Têtu. La chanteuse de 24 ans, de son vrai nom Mathilde Gerner, n'a éludé aucun sujet.

Auprès du magazine, Hoshi est notamment revenue sur sa passion pour la musique, ses débuts dans le show business et, bien sûr, la haine dont elle a été victime notamment sur les réseaux sociaux lorsqu'elle a publiquement assumé son lesbianisme. Une haine intolérable qui a donné lieu à une saisie de la justice... Si la jeune star s'était retrouvée au milieu d'un imbroglio autour de son coming out médiatique, ce n'était toutefois pas la première fois qu'elle évoquait sa sexualité. Dans Têtu, elle a relaté le premier coming out de sa vie. "C'était au collège, sur Skyblog. J'avais un blog privé, où je postais à la façon d'un journal intime. J'avais quelques amis qui me suivaient et j'ai pu en discuter avec eux. C'était cool, car personne ne l'a mal pris. Jai eu de la chance. Dans mon noyau, c'était accepté. Ce sont plutôt les gens autour qui ont posé problème...", raconte celle qui a été agressée deux fois.

Aujourd'hui, Hoshi est entourée d'amour et cela lui permet notamment de faire - un peu - abstraction de la haine en ligne dont elle est parfois victime. Celle qui fait battre son coeur et la soutient au quotidien se prénomme Gia. "Mon coeur est complètement pris par Gia. J'en parle un peu sur mes réseaux. Je l'ai rencontrée il y a quatre ans, et on ne s'est jamais quittées. C'est aussi ma manageuse", explique-t-elle. Une belle et solide histoire qui commence à durer et pourrait donner envie à la chanteuse de voir plus grand ? Pourquoi pas en devenant maman ? "Je ne suis pas encore fixée sur cette question-là. Je ne ressens pas non plus de pression, mais je veux en tout cas avoir le choix d'avoir un enfant ou pas. S'il peut être conçu en France [elle soutient la PMA pour toutes, NDLR], c'est encore mieux, car j'aime mon pays", ajoute-t-elle.

Pour le moment, Hoshi se concentre sur sa musique et essaye de faire passer des messages. "On me dit parfois que mes morceaux permettent à des plus jeunes d'entamer des discussions avec leurs parents. Si je peux servir à ça, c'est cool", souligne-t-elle.

L'interview intégrale de Hoshi est à lire dans Têtu, édition du 16 juin 2021.