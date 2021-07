Hoshi menacée de mort après son baiser aux Victoires : "C'est horrible ce qu'ils m'ont fait"

Mais pourquoi s'en prennent-ils à Hoshi ? La jeune chanteuse de 24 ans, qui a dévoilé son nouvel album, Etoile flippante, une réédition de Sommeil levant, est revenue sur l'affaire de son baiser lesbien. Souvenez-vous, en février dernier, la jeune interprète de Ta marinière avait embrassé une jeune danseuse sur la scène des Victoires de la Musique en 2020. Conséquence : l'artiste a été lynchée et menacée de mort sur les réseaux sociaux.

Dans une interview accordée à nos confrères de Purecharts vendredi 30 juillet 2021, la chanteuse originaire de la banlieue parisienne, a expliqué comment elle a vécu ces critiques et menaces et s'est épanchée sur ses blessures. "J'ai dû me protéger, j'ai reçu des menaces violentes. Ce n'était pas que des paroles en l'air pour certains. Vivre dans la peur, c'était un peu chiant", a-t-elle indiqué, confiant qu'elle a choisi de porter plainte. "Il y a une procédure qui est en cours, c'est un peu long. Il va y avoir des répercussions, la justice va faire son travail jusqu'au bout".

La jeune femme, qui vit ouvertement sa sexualité et s'affiche fièrement aux bras de sa compagne, Gia Martilleni, sur les réseaux sociaux, a également dû essuyer les propos insultants de Fabien Lecoeuvre, chroniqueur musical, qui s'en été pris à son physique à la radio.