Yseult remet Fabien Lecoeuvre à sa place après ses propos idiots sur Hoshi

Les chanteuses Yseult et Louane étaient les invitées d'Anne-Elisabeth Lemoine , lundi 21 juin, dans l'émission C à Vous. Les deux jeunes femmes, qui représentent la nouvelle génération de la chanson française, sont très impliquées dans la lutte pour l'acceptation de soi.

Victimes toutes deux de remarques déplacées, elles ont été invitées par Anne-Elisabeth Lemoine, à revenir sur les propos de Fabien Lecoeuvre, spécialiste de la chanson, qui qualifiait la chanteuse Hoshi d'"effrayante", à la radio.

Face aux images d'archives, la chanteuse Yseult n'a pas pu garder son calme très longtemps. "Je n'ose même pas imaginer la fureur dans laquelle cela vous a mise", demande l'animatrice.

"J'ai envie de lui dire qu'il est un peu mal barré là, parce que je fais 150 kilos et que je commence à peine à m'installer dans la variété française", répond l'interprète de Corps. "On ne la plus revu depuis", affirme Patrick Cohen, chroniqueur de l'émission. "Oui, oui mais on le verra encore, on sait comment fonctionne ce système éclaté au sol", déplore la jeune femme de 26 ans.

Yseult face aux racistes : "ils ont perdu depuis longtemps !"

"Il est vraiment mal barré avec la nouvelle génération qu'on est. On compte bien s'incruster et montrer nos différences à la télé. On est plus dans les années 80, faut pas déconner", assure celle qui se bat pour une meilleure visibilité des minorités.

"Regardez Hoshi, elle est juste sublime ! Son esthétique à lui, je ne sais pas trop où il est allé la chercher...", rétorque André Manoukian , estomaqué par les propos de Fabien Lecoeuvre. "Il lui faut trop un contouring", lâche la chanteuse d'origine camerounaise, provocant l'hilarité autour de la table.

Victime d'attaques sur son physique et sa couleur de peau, Yseult explique à la présentatrice que son combat pour l'acceptation de soi est gagné. "À partir du moment où je suis sur un plateau télé, que j'ai le droit de m'exprimer et qu'on me donne le droit de m'exprimer, ils ont perdu depuis longtemps. C'est bon, c'est fini."