Hoshi "profondément choquée" par Fabien Lecoeuvre : "Il faut les remettre en place ces gens-là"

Écoeurants, dépassés, sexistes, inexcusables... Il y a tant d'adjectifs pour décrire les propos de Fabien Lecoeuvre au sujet de la chanteuse Hoshi. Celui qui s'est permis de donner son avis sur le physique de l'artiste a depuis reçu de nombreuses réponses. Loin de rester silencieuse, Hoshi s'est exprimée sur cette attaque gratuite auprès de plusieurs médias.

Le mardi 13 avril 2021, la jeune artiste de 24 ans a dénoncé le silence en plateau lorsque Fabien Lecoeuvre explique la trouver "effrayante". "Ça m'a très profondément choquée. Même en tant qu'artiste, si j'étais dans une émission et que j'entendais des propos comme ça, je serai intervenue. L'animateur ne l'a pas fait et c'est grave (...) Il aurait quand même dû dire quelque chose, en tant qu'humain. C'était son devoir professionnel, il aurait dû l'arrêter. Après il continue, il parle d'autres artistes et va très loin", a déploré l'interprète d'Amour Censure face à Anne-Elisabeth Lemoine dans C à Vous (France 5).

Toute cette histoire nous rappelle une chose : il y a un manque cruel de bienveillance dans les médias, surtout de la part d'une génération plus âgée. "La réaction des gens montre qu'on a envie d'autre chose dans les médias", a estimé la chanteuse de talent auprès de Konbini, le 13 avril également. "Profondément choquée" par les déclarations de Fabien Lecoeuvre, elle avait aussi dénoncé son sexisme et sa méchanceté sur les réseaux sociaux : "Je ne suis pas en train de jubiler sur le fait qu'il reçoive des centaines de messages contre lui, mais au bout d'un moment il faut les remettre en place ces gens-là et je ne peux pas le plaindre aujourd'hui."