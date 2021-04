Hoshi critiquée sur son physique : Les explications de Fabien Lecoeuvre annulées en plein direct

La chanteuse Hoshi en a encore pris pour son grade le 7 avril dernier. Cette fois-ci, c'est Fabien Lecoeuvre qui l'a prise pour cible lors d'une interview publiée sur la chaîne YouTube de Tony Guedj. Le chroniqueur et auteur a notamment estimé qu'elle n'avait tout simplement pas le physique pour chanter ses chansons, n'hésitant pas à la qualifier d'"effrayante". Une sortie publique qui n'est pas passée inaperçue et qui lui a valu de recevoir de nombreuses critiques.

Fabien Lecoeuvre était donc invité de Touche pas à mon poste ce jeudi soir pour tenter d'éteindre le feu qu'il a allumé. En vain puisqu'il n'a pas été vu sur le plateau. En direct, juste avant de rendre l'antenne, Cyril Hanouna a finalement décidé de zapper cette séquence. Il a déclaré : "Sachez que j'ai décidé pendant l'émission de ne pas en parler parce que c'est vrai qu'Hoshi c'est une chanteuse que j'adore et je n'avais pas envie de revenir là-dessus ce soir. Je pense qu'il faut vraiment qu'on passe à autre chose dans cette affaire. C'est une personne que j'aime énormément et qui a beaucoup de talent et ça n'aurait fait que remuer le couteau dans la plaie."

"Elle est belle", a alors lancé Géraldine Maillet.

Cyril Hanouna a peut-être reculé après avoir vu que de nombreuses stars ont soutenu Hoshi comme M. Pokora et Louane.

Pour rappel, Fabien Lecoeuvre ne s'est pas montré tendre envers Hoshi, lui conseillant d'offrir ses chansons à des artistes au physique plus avantageux. "Je trouve qu'on a négligé aujourd'hui le rôle du beau chanteur (...) ils remplissaient de leurs photos les magazines à l'époque. Quand est-ce qu'on va nous offrir des beaux mecs ? Ou des filles sublimes ? Bon, quand vous regardez Hoshi par exemple, qui a un talent incroyable, indiscutable... Mais enfin, vous mettez un poster d'Hoshi dans votre chambre, vous ? Elle est effrayante !, a-t-il lâché. Elle est géniale, elle a du talent cette fille, vraiment. Mais qu'elle donne ses chansons à des filles sublimes !"

Hoshi a forcément eu vent de ces critiques désagréables. "Tellement grave de tenir ce genre de propos. On lui offre un poster ou un miroir ? J'hésite", a-t-elle commenté sur Twitter. Après quoi, Fabien Lecoeuvre avait tenté de s'excuser une première fois. Mais le mal était fait et il se retrouve aujourd'hui banni des concerts de la chanteuse de 24 ans. "Moi je ne veux pas de vous dans mes concerts. Mes concerts sont des lieux safes pour mon public. Vos propos sont trop graves pour que vous soyez quelqu'un de bien", lui a-t-elle adressé.