Louane "littéralement effondrée" : prise de parole forte et touchant soutien

Oui, le corps d'une femme ne répond pas toujours, et même souvent, aux standards, et alors ? Victime d'attaques grossophobes par le passé, Louane n'a pu rester silencieuse lorsqu'elle a eu vent des propos tenus par Fabien Lecoeuvre au sujet d'Hoshi.

"Je trouve qu'on a négligé aujourd'hui le rôle du beau chanteur (...) ils remplissaient de leurs photos les magazines à l'époque. Quand est-ce qu'on va nous offrir des beaux mecs ? Ou des filles sublimes ? Bon, quand vous regardez Hoshi par exemple, qui a un talent incroyable, indiscutable... Mais enfin, vous mettez un poster d'Hoshi dans votre chambre, vous ? Elle est effrayante !", a dit ce dernier dans une interview publiée sur la chaîne YouTube de Tony Guedj le 7 avril 2021. Hoshi lui a alors répondu sur Twitter : "Tellement grave de tenir ce genre de propos. On lui offre un poster ou un miroir ? J'hésite."

Conscient d'avoir blessé Hoshi, et pas seulement, et d'être à l'origine d'un énorme bad buzz, Fabien Lecoeuvre s'est rapidement excusé. "Bonsoir Hoshi, Mille excuses pour ces propos maladroits sortis de leur contexte et qui ont pu te blesser. Je relatais simplement une différence d'époque où les maisons de disques et les publics faisaient beaucoup plus attention aux physiques des artistes qu'aujourd'hui", a-t-il publié sur Twitter, un message supprimé depuis.

Suite à ces propos, Hoshi a reçu de très nombreux soutiens, de la part d'anonymes mais aussi d'autres chanteuses. Louane a publié un message fort dans sa story Instagram. "Je suis littéralement effondrée. Effondrée de voir l'hypocrisie, la méchanceté gratuite, l'agressivité, le manque de respect mais aussi surtout la violence de ses propos, a d'abord débuté la chanteuse de 24 ans. Comme il est difficile d'être une femme 'normale' dans ce milieu qu'est la musique.". Louane, maman d'une petite fille prénommé Esmée, ne parle que "très rarement" mais là, "trop c'est trop". "J'ai toujours eu envie de répondre à l'imbécillité par le silence", avoue-t-elle.

Puis Louane s'est directement adressée à Hoshi, lui livrant un magnifique message : "Tu es sublime. En tant que femme, en tant qu'artiste, en tant qu'humaine. Je suis avec toi de tout mon coeur. Ces propos sont à vomir. Tu es parfaite. Tu es douée. Tu es talentueuse. Tu es une reine." De très jolis mots qui ont sans nul doute dû toucher Hoshi au plus profond de son coeur.