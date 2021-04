Hoshi "effrayante" : critiquée sur son physique, elle rétorque et reçoit des excuses

Des propos qui n'ont pas tardé à revenir aux oreilles de Hoshi, qui lui a répondu sur Twitter. "Tellement grave de tenir ce genre de propos. On lui offre un poster ou un miroir ? J'hésite", a-t-elle écrit. Hoshi n'était pas la seule à être choquée par ces propos. "Fabien, pas toi... T'es sérieux ? Mais tu as perdu la tête ?? C'est quel variant qui t'as frappé ? On dirait un poisson d'avril, pincez-moi ! Mais sérieux !?", s'est étonné le chanteur Ycare.

"La honte. Quel odieux discours, bête et méchant. En plus vous vous croyez malin. Hâte de vous croiser dans les couloirs d'Europe 1 pour que vous me disiez en face si vous me trouvez assez bandante pour passer à la radio. Évidemment soutien à Hoshi", a également tweeté la journaliste musicale d'Europe 1 Émilie Mazoyer.

Face au tollé, Fabien Lecoeuvre a repris la parole sur Twitter. "Bonsoir Hoshi, Mille excuses pour ces propos maladroits sortis de leur contexte et qui ont pu te blesser. Je relatais simplement une différence d'époque où les maisons de disques et les publics faisaient beaucoup plus attention aux physiques des artistes qu'aujourd'hui", a-t-il écrit, jurant qu'il irait la voir en concert quand cela sera possible. Pas assez pour lui faire passer sa colère, Hoshi a alors répondu à son tour : "Moi je ne veux pas de vous dans mes concerts. Mes concerts sont des lieux safes pour mon public. Vos propos sont trop graves pour que vous soyez quelqu'un de bien."