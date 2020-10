Malika Ménard a rompu avec Ycare... mais n'est déjà plus un coeur à prendre

Rumeurs, officialisations, ruptures, mariages, divorces : la vie amoureuse des célébrités passionne leurs admirateurs. Ceux de Malika Ménard découvrent qu'elle est célibataire. L'ex-Miss France a mis fin à sa relation avec Ycare, mais assure ne pas être un coeur à prendre...

Le scoop est signé Gala ! Le magazine s'est entretenu avec Malika Ménard pour son numéro du 8 octobre 2020. La jolie Normande y a fait la promotion de son livre, Fuck les complexes (Éditions Amphora), disponible le 13 octobre prochaine. La brune de 33 ans (un anniversaire qu'elle a célébré avec ses amies Miss France le 23 juillet dernier) a parlé physique, complexes et amour avec la publication. "Longtemps je me suis méfiée des hommes. J'ai pas mal souffert avec les sentiments. Excepté avec mon premier petit ami, Benoît, un footballeur dont je suis restée proche", confie-t-elle.

Gala ajoute : "Elle aimerait rencontrer un partenaire intelligent, à l'écoute, avec lequel elle dialoguera et qui la fera rire. Avis aux amateurs de plongeons. Les beaux yeux bleus de Malika n'attendent plus que ça." Cette conclusion confirme la fin de la romance que Malika Ménard et Ycare, une rupture discrète, à l'image de l'ex-couple.

Malika et Ycare avaient officialisé leur histoire en avril 2018. Le chanteur révélé par l'émission Nouvelle Star avait alors publié une photo d'eux deux, s'embrassant au beau milieu de la mer, face à un superbe coucher de soleil. Ainsi, les deux ex confirmaient une rumeur dont ils faisaient l'objet depuis plusieurs mois.

La Miss France 2010 est désormais célibataire mais n'est pas pressée de retrouver l'amour. Dans sa story Instagram du jeudi 8 octobre, elle ajoute une correction à l'article du magazine Gala : "Petite rectification (mais pas des moindres) par rapport à ce joli article de Gala : je ne suis pas un coeur à prendre." On ne connaît néanmoins pas encore le nom de celui qui a remplacé Ycare dans le coeur de Malika...