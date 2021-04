Hoshi "effrayante" selon Fabien Lecoeuvre : explications peu convaincantes et sanction

La polémique enfle depuis que Fabien Lecoeuvre s'en est pris au physique d'Hoshi. Le journaliste qui devait se défendre jeudi 8 avril dans Touche pas à mon poste, séquence annulée par Cyril Hanouna, est finalement sorti du silence sur RTL.

Jeudi 8 avril, dans l'émission de Pascal Praud, Fabien Lecoeuvre a tenté une explication. "Il faut recontextualiser les choses. On m'interrogeait sur un article du Monde qui s'appelait La beauté influence-t-elle la réussite ? A cela, j'ai répondu oui mais parce qu'il y a énormément de contre exemples de gens qui ont du talent, et certains avaient de la beauté et d'autres par forcément et réussissaient quand même", a-t-il tout d'abord tenté d'expliquer. Puis, il a aussi évoqué son interview pour L'Obs, qui se demandait s'il fallait être sexy aujourd'hui pour réussir.

"J'ai encore dit oui mais pas que ! C'était un débat sur le hier et le aujourd'hui dans la chanson. J'expliquais qu'aujourd'hui il y a très très peu d'artistes stars qui sont aussi des interprètes...", a-t-il continué. Fabien Lecoeuvre aurait donc juste réagi à des questions de société. Une justification qui risque de ne pas convaincre. Néanmoins, il a reconnu "avoir dérapé" et avoir "été maladroit". "Mon erreur est d'avoir pris des exemples d'aujourd'hui. Des fois dans des explications, ça peut arriver, on peut déraper. Mais on ne peut pas mettre en cause le sérieux de mon travail, les livres que j'ai écrits en témoignent (...) L'erreur que j'ai faite, c'est que je n'ai pas nuancé les choses", a-t-il poursuivi. Et si pour lui un dérapage peut arriver, "il n'y a pas de conséquences fâcheuses !" Pas sûr qu'Hoshi - qui a d'ailleurs partagé un tweet concernant cette interview en commentant avec émoticône clown - pense la même chose. Tout comme les nombreuses stars qui prennent sa défense, entre autre, Pascal Obispo, M. Pokora et Louane.