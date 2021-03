Yseult quitte la France pour déménager à l'étranger : "Je me sens blâmée pour qui je suis"

Yseult en a marre de ne pas pouvoir vivre librement. Dans une interview au journal britannique The Guardian, celle qui a remporté la Victoire de la révélation de l'année il y a quelques jours a annoncé avoir déménagé en Belgique. Elle évoque notamment les très durs articles que lui ont consacré Valeurs Actuelles et Marianne. Dans le cas de ce dernier, le magazine originellement classé à gauche écrivait que sa Victoire "prouvait" qu'elle était "le parfait exemple de l'intégration sociale". Une hérésie pour l'artiste.

"En France, je me sens blâmée pour être simplement moi-même", confie-t-elle. Désormais Yseult s'est installée à Bruxelles, plus "éclectique". "Ses habitants accueillent la diversité et sont plus sincères concernant leur passé colonial, ce qui est un sujet complètement tut en France", a déploré la jeune artiste de 26 ans.

Si son dernier album a été récompensé, c'est qu'Yseult a pris un véritable envol artistique. Shibari, BDSM, costumes de scènes sexy, sonorités trap... le fait de voir une femme noire et grosse faire ce genre de performances est nouveau en France.

"Mon but est juste d'être consciente de l'environnement hostile dans lequel notre génération évolue, en tant que citoyenne et en tant qu'artiste (...) Je voudrais que les minorités autrefois invisibles en France aient une place dans l'espace culturel. Pas pour le point unique d'être représenté, mais pour ce que nous pouvons apporter. Nous voulons être présents dans la culture parce que nous sommes le présent de la société. Nous voulons que nos contributions soient créditées", insiste justement Yseult.

Un message qu'elle avait déjà porté lors de son discours aux Victoires de la Musique, dans lequel elle s'adressait directement à son père, qui lui interdisait de faire de la musique. "Qui l'aurait cru papa ? La réussite est un devoir, mais ce n'est pas fini. Le chemin est long en tant que femme noire, le chemin est long et sinueux en tant que femme grosse... Nous y sommes, papa (...) Bravo à toutes les femmes, on est fortes, on se bat... Ma colère est légitime, notre colère est légitime. J'aimerais que toute la France l'entende", déclarait Yseult.