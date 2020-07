Yseult : Entièrement nue, la chanteuse expose et assume ses rondeurs

"À 25 ans, j'apprends à relever la tête et à regarder l'autre droit dans les yeux. J'apprends à ne plus m'excuser d'être la Femme que je suis... J'apprends à respecter mon corps. J'apprends à ne plus me comparer. J'apprends à m'aimer et à me faire du bien, a récemment écrit Yseult sur Instagram. J'apprends à me faire aimer même s'il est difficile d'accepter que j'aie le droit de recevoir de l'amour... J'apprends à ne pas me plier aux règles de la société... J'apprends à perdre ou reprendre du poids sans culpabiliser... J'apprendrai à mon amoureux comment j'ai envie de ressentir du plaisir, car le sexe féminin est complexe et délicat et que je connais mon intimité par coeur... J'apprends à ne plus me détruire, j'apprends à ne plus me haïr."

La star du dernier défilé Balmain rétablit l'équilibre sur une application longtemps mise en cause, pour influencer la santé mentale de certains de ses utilisateurs.