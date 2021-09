Julian Alaphilippe évoque avec émotion la mort de son père et la "rage" qu'il en a tiré

C'est probablement sa plus belle victoire et c'est lui-même qui le dit. Julian Alaphilippe est devenu dimanche dernier champion du monde de cyclisme sur route pour la deuxième année consécutive. Un exploit inédit dans le sport français et une consécration pour le sportif de 29 ans. "Beaucoup de mes victoires m'ont apporté beaucoup d'émotions, que ce soit sur le Tour, au Mondial, sur les classiques (...) mais celle-ci c'est quand même une des plus belles, si ce n'est la plus belle", concède-t-il dans une interview accordée à L'Équipe ce mardi 28 septembre.

Une magnifique victoire que le champion n'a pas hésité à fêter avec ses coéquipiers et sa compagne, Marion Rousse. Réussir l'exploit de remporter une deuxième victoire consécutive dans une compétition aussi relevée dénote d'une grande force mentale chez le champion. Une force qu'il a trouvé dans deux évènements très différents qui lui sont arrivés récemment. Il y a un peu plus d'un an, le jeune homme, qui a brillé sur le Tour de France, perdait son père, Jacques. "Cette rage, l'an dernier, je l'ai puisée dans la tristesse que j'ai pu ressentir", explique-t-il aujourd'hui en référence au décès de son paternel.