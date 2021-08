Marion Rousse, maman comblée : elle partage d'adorables clichés pour les deux mois de Nino

Marion Rousse emmène son fils partout où elle va. Pour preuve, fin juin, alors que son conjoint participait au Tour de France, cette dernière a décidé de le suivre en van pour permettre à Julian Alaphilippe d'avoir son enfant à ses côtés. Car tout comme la mère de famille, le cycliste français est tout aussi gaga de son premier enfant.

"Vous êtes nombreux à me poser la question... et non, pas de commentaires aux Tour de France cette année pour moi...", avait-elle d'abord expliqué, avant de poursuivre : "Besoin de m'occuper et de prendre soin de mon petit Nino qui a 10 jours, de découvrir aussi ce nouveau rôle de maman et de récupérer physiquement et émotionnellement de ce tourbillon de la vie." Et de conclure : "Ce qui ne va pas m'empêcher d'écouter et de suivre les copains de France Télévisions pour ne rien louper de ce Tour et d'y faire quelques apparitions. Un Tour que je vais vivre bien différemment des autres." L'occasion pour le petit Nino de vivre son premier Tour de France !