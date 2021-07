Marion Rousse et Julian Alaphilippe : leur fils déjà sur le Tour de France pour soutenir papa

Un road trip reposant

Toutefois, il ne faut pas oublier que ce petit road trip en famille a pour vocation de permettre à la commentatrice de se reposer. En effet, toujours sur les réseaux sociaux le 25 juin dernier, Marion Rousse a précisé qu'elle ne sera pas présente sur le Tour pour cette édition. "Vous êtes nombreux à me poser la question... et non, pas de commentaires aux Tour de France cette année pour moi..." Une décision compréhensible, mais qu'elle a tout de même justifiée : "Besoin de m'occuper et de prendre soin de mon petit Nino qui a 10 jours, de découvrir aussi ce nouveau rôle de maman et de récupérer physiquement et émotionnellement de ce tourbillon de la vie."

Bien qu'elle ait assuré ne pas commenter le Tour cette année, elle a tout de même rassuré ses supporters sur le fait qu'elle pourrait intervenir de temps en temps. Toujours sur son post du 25 juin, elle a précisé : "Ce qui ne va pas m'empêcher d'écouter et de suivre les copains de France Télévisions pour ne rien louper de ce Tour et d'y faire quelques apparitions." Et de conclure : "Un Tour que je vais vivre bien différemment des autres."