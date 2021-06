Marion Rousse maman : elle renonce au Tour de France pour "récupérer physiquement"

Demain après-midi, les coureurs du Tour de France vont s'élancer de Brest pour plus de trois semaines d'un combat effréné à travers toute la France. Une course mythique à laquelle va participer le cycliste Julian Alaphilippe, âgé de 29 ans. Comme chaque année, il sera l'une des attractions du Tour de France pour les Français et après la naissance de son petit Nino le 14 juin dernier, il semble avoir une énergie débordante. "J'y vais avec une double motivation d'être papa et champion du monde", indique-t-il dans les colonnes de L'Équipe le 25 juin 2021.

Malgré cette double motivation, le coureur ne devrait pas pouvoir compter sur la présence de sa compagne, Marion Rousse, d'habitude aux commentaires pour France Télévisions. Comme elle l'a expliqué sur son compte Instagram il y a quelques heures, la jeune maman, qui a pas mal communiqué sur sa grossesse, ne sera pas présente sur le Tour cette année. "Vous êtes nombreux à me poser la question... et non, pas de commentaires aux Tour de France cette année pour moi...", a assuré la jeune femme de 29 ans.

Une triste nouvelle pour les fans de Marion Rousse mais la raison semble tout à fait compréhensible. "Besoin de m'occuper et de prendre soin de mon petit Nino qui a 10 jours, de découvrir aussi ce nouveau rôle de maman et de récupérer physiquement et émotionnellement de ce tourbillon de la vie", précise-t-elle.

Même si elle sera en train de pouponner, cela ne devrait pas l'empêcher de supporter son compagnon à la télévision. "Ce qui ne va pas m'empêcher d'écouter et de suivre les copains de France Télévisions pour ne rien louper de ce Tour et d'y faire quelques apparitions", avant d'ajouter : "Un Tour que je vais vivre bien différemment des autres."